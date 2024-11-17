Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:17, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о погибшей при атаке ВСУ журналистке Кузнецовой

WarGonzo: погибшей при атаке ВСУ журналистке Юлии Кузнецовой было 34 года
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

У погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой осталась дочь. Подробности о журналистке раскрыл Telegram-канал WarGonzo.

Кроме того, по информации проекта, Кузнецовой было 34 года, в «Народной газете» она работала с 2008 года. «Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — говорится в сообщении.

О гибели главреда «Народной газеты» 17 ноября сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его данным, Кузнецова вывозила архивные дела редакции. По легковой машине, в которой она находилась, ударил украинский дрон. Из-за атаки также пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, их доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В Киеве его назвали одним из самых масштабных

      В Абхазии протестующие назвали условие для выхода из здания парламента

      Канцлер Германии раскрыл причину звонка Путину

      Российская фигуристка-чемпионка высказалась об участии в Олимпиаде

      Стали известны подробности ухода из жизни Владимира Левкина

      Раскрыты подробности о погибшей при атаке ВСУ журналистке Кузнецовой

      Знакомый экс-солиста «На-На» назвал возможную причину его смерти

      Раскритикованный за слова о «рожалке» депутат объяснил свое высказывание

      Шольц захотел еще раз поговорить с Путиным

      Названы кандидаты на пост главы Абхазии до выборов президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше