Раскрыты подробности о погибшей при атаке ВСУ журналистке Кузнецовой

WarGonzo: погибшей при атаке ВСУ журналистке Юлии Кузнецовой было 34 года

У погибшей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область главреда «Народной газеты» Юлии Кузнецовой осталась дочь. Подробности о журналистке раскрыл Telegram-канал WarGonzo.

Кроме того, по информации проекта, Кузнецовой было 34 года, в «Народной газете» она работала с 2008 года. «Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — говорится в сообщении.

О гибели главреда «Народной газеты» 17 ноября сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его данным, Кузнецова вывозила архивные дела редакции. По легковой машине, в которой она находилась, ударил украинский дрон. Из-за атаки также пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции, их доставили в больницу.