Студенты московского вуза записали видео с призывами к расправам над русскими. СК возбудил дело. Что об этом известно?

СК возбудил дело из-за митинга с призывами к межнациональной розни в МФЮА

Управление Следственного комитета (СК) России по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела после распространения в сети видеоролика, на котором студенты одного из образовательных учреждений столицы якобы скандируют противоправные лозунги.

«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети Интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")», — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что расследованием заинтересовался и глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования, обстоятельствах произошедшего и результатах экспертных исследований.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Героями ролика оказались студенты МФЮА

Московский финансово-юридический университет МФЮА, в свою очередь, сообщил о проведении внутренней проверки из-за сложившейся ситуации. В вузе заверили, что внутренний распорядок учебного заведения запрещает незаконную дискриминацию по различным признакам, в том числе по национальности, языку, происхождению, отношению к религии и убеждениям, а уважение различий является одним из принципов работы университета.

Московский финансово-юридический университет сотрудничает с полицией и всеми следственными органами по предоставлению необходимых сведений для выяснения обстоятельств дела пресс-служба МФЮА

При этом, как утверждают в МФЮА, заинтересовавшее правоохранителей видео «не имеет отношения к университету и снято за пределами учебных корпусов вуза». «Однако фотография, на которой запечатлены провокаторы с флагами, в том числе с флагом нашего университета, дает основания для более детальной проверки», — указали в вузе, добавив, что виновники будут отчислены и направлены в правоохранительные органы.

В связи с происходящим университет в обращении к студентам, их родителям, преподавателям и сотрудникам вуза, а также общественности призвал «опустить ненависть, грубости и ответные высказывания» и дождаться наказания виновных по всей строгости закона.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Экспертам предстоит установить точный посыл высказываний героев видео

На распространившихся в сети кадрах группа молодых людей скандировала лозунги, как предполагается, на азербайджанском языке. Однако в комментариях знающие язык люди не смогли разобрать, что именно говорят студенты. В результате мнения разделились: одни полагают, что действительно речь идет о противоправных лозунгах, другие — что они приветствуют страну. В частности, некоторые услышали «Режь русню, Азербайджан!», а другие — «Да здравствует Азербайджан!».

Вероятно, к ситуации будут привлечены эксперты, которые достоверно установят, что скандировали молодые люди.