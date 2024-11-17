Роспотребнадзор проверит сообщения о рыбных консервах с личинками червей

Роспотребнадзор Москвы проверяет сообщения о рыбных консервах с личинками червей

Роспотребнадзора Москвы проверяет сообщения о рыбных консервах с личинками червей в российских магазинах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным исследования, в печени минтая по-приморски были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. Роспотребнадзор проверил по пять супермаркетов «Пятерочки» и «Дикси» в Москве, однако специалисты не обнаружили в продаже указанные консервы.

Информация об изготовителе продукции ООО «Дефриз» было направлено отделению Роспотребнадзора в Приморье.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обращение с просьбой изъять из магазинов консервы печени минтая после обнаружения в них личинок червей. Некачественные консервы реализовывались в крупных торговых сетях.