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01:08, 17 ноября 2024Экономика

Роспотребнадзор проверит сообщения о рыбных консервах с личинками червей

Роспотребнадзор Москвы проверяет сообщения о рыбных консервах с личинками червей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Роспотребнадзора Москвы проверяет сообщения о рыбных консервах с личинками червей в российских магазинах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным исследования, в печени минтая по-приморски были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. Роспотребнадзор проверил по пять супермаркетов «Пятерочки» и «Дикси» в Москве, однако специалисты не обнаружили в продаже указанные консервы.

Информация об изготовителе продукции ООО «Дефриз» было направлено отделению Роспотребнадзора в Приморье.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обращение с просьбой изъять из магазинов консервы печени минтая после обнаружения в них личинок червей. Некачественные консервы реализовывались в крупных торговых сетях.

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