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00:59, 17 ноября 2024Россия

Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

Минобороны: младший сержант Дыбов под обстрелом уничтожил две БМП ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Младший сержант Российской армии Алексей Дыбов, находясь под артиллерийским огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожил две боевых машины пехоты (БМП) и бронемашину. Об этом сообщило Минобороны РФ, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что Дыбов участвовал в боевом задании на одном из важных направлений.

«Он грамотно выбрал огневую позицию и, несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, умело вычислял и метко поражал бронированную технику врага. По итогам боя противник, понеся потери, отступил», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны отметили заслуги сержанта Сергея Казымова. Военнослужащий заметил маневр противника и вместе с сослуживцами нанес поражение бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Российские военные нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения действий ВСУ. Также был нанесен удар по инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и местам хранения дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 165 районах.

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