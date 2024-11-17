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02:36, 17 ноября 2024Силовые структуры

Считавшаяся мертвой российская пенсионерка призналась в убийстве в 1999 году

«КП»: считавшаяся мертвой пенсионерка пришла в полицию и созналась в убийстве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская пенсионерка, считавшаяся мертвой, пришла в полицию Крыма и созналась в убийствах внука и внучки, совершенных в 1999 году. Об этом сообщила «Комсомольская Правда» («КП»).

Преступление было совершено 18 сентября 1999 года в Иркутске. Местная жительница оставила своих детей с родной бабушкой и ушла по делам. Вернувшись домой она нашла тело сына и вызвала милицию.

Под подозрение попала бабушка мальчика. Предполагалось, что четырехмесячную девочку она забрала с собой. Женщину объявили в розыск.

На следующий день стражи порядка вернулись на место преступления для повторного осмотра. Среди груды вещей они нашли тело младенца. У оперативников появилась версия, согласно которой женщина тщательно спланировала преступление и скрылась.

В течение следующих нескольких дней милиционеры по ориентировке проверили около 50 женщин, однако подозреваемой среди них не было. Тело бабушки также не нашли.

Спустя 10 лет было обнаружено тело неизвестной женщины. Дочь подозреваемой пенсионерки опознала родную мать, после чего уголовное дело было закрыто, а злоумышленницу признали умершей.

История получила продолжение в сентябре 2024 года, когда женщина пришла в отдел по вопросам миграции с заявлением о потере паспорта. Полицейские проверили ДНК заявительницы по базам данных и выяснили, что перед ними та самая подозреваемая в убийстве 25-летней давности. Пенсионерка призналась в убийстве, ее доставили в Иркутск для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области суд арестовал 38-летнего петербуржца — участника ОПГ, который 14 лет назад похитил человека и вымогал у него 20 миллионов евро.

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