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15:47, 17 ноября 2024Мир

Шольц оценил разговор с Путиным

Шольц назвал разговор с Путиным важным и подробным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСаммит G20

Фото: Kay Nietfeld / Pool / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным важным и подробным. Как сообщает ТАСС, такую оценку состоявшемуся диалогу немецкий лидер дал в Берлине перед вылетом на саммит «Группы двадцати» (G20), который пройдет в Бразилии.

«Это было важно. Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента мало что изменилось. Это нельзя назвать хорошей новостью», — констатировал Шольц.

Кроме того, он намекнул на то, что руководитель одного из важных европейских государств должен вступить в диалог с Путиным с учетом того, что вскоре могут состояться переговоры российского лидера с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Шольц отметил, что многие в Германии не считают подобные беседы правильным шагом, но сам он придерживается иной позиции.

Тем временем депутат бундестага Грегор Гизи раскрыл причину звонка Шольца Путину. По его мнению, немецкий лидер сделал это из страха перед мирным планом Трампа по Украине.

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