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02:18, 17 ноября 2024Мир

В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину

Гизи: Шольц позвонил Путину из страха перед мирным планом Трампа по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые за два года из страха перед мирным планом по Украине победившего на выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Причину возобновления телефонных переговоров между РФ и ФРГ раскрыл депутат бундестага Грегор Гизи в социальной сети X.

«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», — написал политик.

Гизи считает, что Шольц должен был связаться с российским лидером гораздо раньше и внести мирные предложения, это могло бы помочь предотвратить негативные последствия конфликта для киевских властей. «Возможно, уже слишком поздно», — резюмировал он.

Ранее газета Bild написала, что звонок Олафа Шольца Владимиру Путину был согласован с западными лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Издание утверждает, что глава немецкого правительства намеревался узнать у российского президента о его готовности к переговорам на фоне прошедших в США президентских выборов.

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