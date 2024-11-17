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16:35, 17 ноября 2024Мир

Шольца огорчило отсутствие Зеленского на крупном саммите

Шольц назвал серьезным вызовом отказ прислать Зеленскому приглашение на G20
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Канцлера Германии Олафа Шольца огорчило отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на крупном саммите «Группы двадцати» (G20). Свое сожаление, как сообщает ТАСС, он выразил перед журналистами в Берлине, отправляясь в Бразилию.

«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч Зеленский не был приглашен на эту встречу, — подчеркнул Шольц. — Я очень активно, как и другие, ратовал за [приглашение Зеленского]. Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами».

Саммит «Группы двадцати» пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председательствовать на нем будет президент Бразилии Лула да Силва. Российскую делегацию возглавит глава МИД страны Сергей Лавров.

Ранее Шольц назвал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным важным и подробным. Вместе с тем диалог дал понять немецкому канцлеру, что во взглядах российского лидера мало что изменилось.

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