Шольца огорчило отсутствие Зеленского на крупном саммите

Канцлера Германии Олафа Шольца огорчило отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на крупном саммите «Группы двадцати» (G20). Свое сожаление, как сообщает ТАСС, он выразил перед журналистами в Берлине, отправляясь в Бразилию.
«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч Зеленский не был приглашен на эту встречу, — подчеркнул Шольц. — Я очень активно, как и другие, ратовал за [приглашение Зеленского]. Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами».
Саммит «Группы двадцати» пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председательствовать на нем будет президент Бразилии Лула да Силва. Российскую делегацию возглавит глава МИД страны Сергей Лавров.
Ранее Шольц назвал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным важным и подробным. Вместе с тем диалог дал понять немецкому канцлеру, что во взглядах российского лидера мало что изменилось.