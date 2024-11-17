СК возбудил дело после избиения девочки группой школьников в российском регионе

В Самаре Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после появления в СМИ информации об избиении несовершеннолетней девочки группой школьников. Об этом сообщает Следственное управление (СУ) СК России по Самарской области в Telegram.
«По факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по направлению состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Хулиганство")», — заявили в ведомстве.
В настоящее время правоохранители устанавливают участников драки. Также следователи проводят другие мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что в Петергофе избили сына депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий подтвердил, что у его 12-летнего ребенка возник конфликт с одноклассником.