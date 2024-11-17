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01:39, 17 ноября 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после призывов студентов МФЮА «резать русню»

СК возбудил уголовное дело из-за видео с призывами студентов МФЮА «резать русню»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело из-за видеозаписи с призывами студентов МФЮА «резать русню». Об этом сообщается в Telegram-канале центрального аппарата ведомства.

В ведомстве сообщили, что в социальных сетях распространяется видеоролик, на котором молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений столицы «якобы скандируют противоправные лозунги». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.

В комментариях мнения относительно перевода призывов молодых людей разделились. Одни пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».

В сентябре следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после нападения вооруженного ученика на одноклассников в иркутской школе. Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским.

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