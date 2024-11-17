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22:36, 17 ноября 2024Мир

США несколько месяцев рассматривали решение о применении ATACMS для удара по России

CNN: решение о применении ATACMS для удара по РФ рассматривали несколько месяцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

Решение США разрешить Киеву использование тактических ракетных комплексов ATACMS для ударов вглубь территории России рассматривалось в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, американские чиновники разделились во мнении относительно целесообразности разрешения применять ATACMS. Некоторые выразили обеспокоенность эскалацией российско-украинского конфликта, в то время как другие были обеспокоены сокращением запасов оружия.

Президент США Джо Байден ранее впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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