Стало известно о продаже «Ростехом» совхоза с баланса бронетанкового завода

«Ростех» решил продать совхоз с баланса бронетанкового завода под Краснодаром

Структура «Ростеха» решила продать совхоз с баланса бронетанкового завода на хуторе Красное под Краснодаром. Об этом стало известно РБК.

По сведениям источника канала, речь идет о продаже непрофильного актива: за 2 тысячи гектаров земли и недвижимость продавец хочет выручить примерно один миллиард рублей.

Имущественный комплекс находится в 209 километрах от краевого центра в Краснодаре и в 21 километре от районного центра в станице Кущевская, разузнал РБК.

Стартовая стоимость актива составит 928,9 миллиона рублей. Торги пройдут 16 декабря на федеральной электронной площадке ЭТП, выяснил источник.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» создала мобильный комплекс «ПРЕС» против FPV-дронов.

Подчеркивалось, что устройство массой 14,5 килограмма отличает дальность подавления до 150 метров, круговой охват и способность работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.