В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

Госкорпорация «Ростех» создала мобильный комплекс «ПРЕС» против FPV-дронов

Холдинг «Росэлектроника» создал мобильный комплекс подавления FPV-дронов «ПРЕС», предназначенный для защиты транспортных средств. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство массой 14,5 килограмма отличает дальность подавления до 150 метров, круговой охват и способность работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Изделие создает помехи в диапазоне частот от 400 до 1200 мегагерц и прикрепляется к транспортному средству при помощи магнитов. Питание устройства осуществляется от автомобильных батарей.

«Основное преимущество нового комплекса — модульная конструкция, которая позволяет довольно быстро и без особых затруднений менять диапазоны подавления, выбирая из восьми прилагаемых модулей», — сказал директор по развитию бизнеса Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» Вячеслав Ляшук.

В июле руководитель отдела продаж НИИ Владимир Дубойский заявил, что «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разрабатывает обновленные решения для подавления дронов, которые можно будет размещать на катерах и автомобилях.

В апреле ТАСС со ссылкой на НИИ написал, что защита от беспилотных летательных аппаратов на гражданских объектах станет нормой в России.