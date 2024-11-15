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12:27, 15 ноября 2024Наука и техника

В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

Госкорпорация «Ростех» создала мобильный комплекс «ПРЕС» против FPV-дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Холдинг «Росэлектроника» создал мобильный комплекс подавления FPV-дронов «ПРЕС», предназначенный для защиты транспортных средств. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство массой 14,5 килограмма отличает дальность подавления до 150 метров, круговой охват и способность работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Изделие создает помехи в диапазоне частот от 400 до 1200 мегагерц и прикрепляется к транспортному средству при помощи магнитов. Питание устройства осуществляется от автомобильных батарей.

«Основное преимущество нового комплекса — модульная конструкция, которая позволяет довольно быстро и без особых затруднений менять диапазоны подавления, выбирая из восьми прилагаемых модулей», — сказал директор по развитию бизнеса Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» Вячеслав Ляшук.

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В июле руководитель отдела продаж НИИ Владимир Дубойский заявил, что «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разрабатывает обновленные решения для подавления дронов, которые можно будет размещать на катерах и автомобилях.

В апреле ТАСС со ссылкой на НИИ написал, что защита от беспилотных летательных аппаратов на гражданских объектах станет нормой в России.

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