Защиту от БПЛА гражданских объектов назвали нормой

НИИ «Вектор»: защита от БПЛА на гражданских объектах станет нормой в России

Защита от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданских объектах станет нормой в России. Об этом со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщает ТАСС.

Защиту от БПЛА гражданских объектов в организации назвали такой же нормой, как и обеспечение безопасности посредством системы контроля и управления доступом (СКУД), шлагбаума, забора или видеонаблюдения.

В НИИ добавили, что работают над повышением эффективности уже поставленного заказчикам оборудования за счет увеличения его мощности и расширения диапазонов частот.

Ранее агентство со ссылкой на НИИ «Вектор» сообщило, что в России с начала 2024 года значительно вырос спрос на средства противодействия БПЛА, в частности устройства линейки «Серп».