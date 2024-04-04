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19:20, 4 апреля 2024Наука и техника

В России вырос спрос на средства противодействия БПЛА

НИИ «Вектор»: с начала 2024 года вырос спрос на средства противодействия БПЛА

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В России с начала 2024 года значительно вырос спрос на средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в частности устройства линейки «Серп». Об этом со ссылкой на НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» сообщает ТАСС.

«Предприятие кратно увеличило количество поставок на гражданский рынок антидроновых устройств», — заявили в НИИ.

Там добавили, что заказчиков стала интересовать комплексная защита объектов от БПЛА, а также возможность объединения рядом находящихся предприятий в кластер, который бы имел единую антидроновую защиту.

В декабре 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что НИИ «Вектор» завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп-ВС5Д».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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