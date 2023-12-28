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06:31, 28 декабря 2023Наука и техника

В России завершили испытания антидронового «Серпа»

«Вектор» завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп». Об этом говорится на сайте «Ростеха».

«НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" успешно завершил испытания модернизированного антидронного комплекса "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры России. Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам. Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов», — говорится в сообщении.

Система непрерывно осуществляет поиск каналов связи и управления дронами. В случае их обнаружения детектор отправляет команду на включение подавления в соответствующих диапазонах частот. Отмечается, что алгоритмы цифровой обработки системы обнаружения дают возможность уверенно определять наличие беспилотников в охраняемой зоне, снижая вероятность ложного срабатывания или пропуска. Комплекс автоматически подавляет беспилотники на дальности до пяти километров при прямой видимости.

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В «Ростехе» отметили, что линейка устройств «Серп» обнаруживает дроны-нарушители в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости. Также оборудование может вести сканирование по секторам 90 градусов с независимыми режимами работы. Это позволяет использовать свои беспилотники во время работы комплекса.

В июне стало известно, что НИИ «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Устройство способно подавлять FPV-беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц.

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      Даниил Иринин
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