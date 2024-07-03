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00:31, 3 июля 2024Наука и техника

«Росэлектроника» разработает подавители дронов для машин и катеров

НИИ «Вектор» разработает подавители дронов для размещения на машинах и катерах

Фото: РИА Новости

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разрабатывает обновленные решения для подавления дронов, которые можно будет размещать на катерах и автомобилях. Об этом сообщил руководитель отдела продаж компании Владимир Дубойский на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА», передает ТАСС.

«В настоящий момент у нас ведутся различные работы, которые основываются на том опыте, который получает наша сфера. (…) В ближайшее время мы представим еще устройства, предназначенные для защиты и автотранспортных средств, и морских судов. Ближайшая наша презентация будет на "Армии-2024"», — сказал он.

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В июне в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно оснащать системой локального подавления каналов управления дронов.

В том же месяце стало известно, что разработанный в НИИ «Вектор» комплекс радиоэлектронного подавления малых дронов «Серп-ВС5» впервые использовали для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

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      Даниил Иринин
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