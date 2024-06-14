Российский «Серп-ВС5» впервые использовали для подготовки операторов БПЛА

Российский комплекс «Серп-ВС5» использовали для подготовки операторов БПЛА

Российский комплекс радиоэлектронного подавления малых дронов «Серп-ВС5» впервые использовали для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Устройства используются для обучения операторов в Ленинградском военном округе. Соответствующая программа обучения составлена при участии Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор».

По словам начальника лаборатории систем мониторинга НИИ Игоря Павлова, в перспективе число обучающихся планируется увеличить.

В декабре 2023 года холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Защита» и «Серп» на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023) в Египте.

Комплекс «Серп-ВС5» обеспечивает подавление сигналов от спутника и пульта оператора на частотах от 900 мегагерц до 1,5 гигагерца. Система помещается в нескольких кейсах и переводится в рабочий режим за полчаса.