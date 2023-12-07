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10:26, 7 декабря 2023Наука и техника

«Росэлектроника» представила «Защиту» и «Серп» в Египте

«Росэлектроника» представила системы противодействия БПЛА на выставке EDEX

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Защита» и «Серп» на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023) в Египте. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Оборудование, разработанное специалистами НИИ "Вектор", предназначено для защиты различных объектов большой и малой протяженности — гидро- и атомных электростанций, нефте- и газопроводов, аэропортов, морских и речных портов, а также объектов силовых ведомств», — говорится в сообщении.

Комплекс «Защита» обнаруживает и противодействует БПЛА в азимутальном секторе 360 градусов с возможностью отключения отдельных сегментов. Это позволяет использовать систему на объектах, где применяют собственные дроны. В состав комплекса входит пассивная радиолокационная система (ПАРЛС), аппаратура радиомониторинга (РМ) и устройство подавления линейки «Серп-ВС». Отмечается, что ПАРЛС и РМ работают в пассивном режиме, оставаясь невидимыми для других радиотехнических средств.

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Пассивная система фиксирует приближение летательных аппаратов, в том числе действующих в режиме радиомолчания, на расстоянии до 11,3 километра. РМ способна определить тип приближающегося летательного аппарата. Также аппаратура может пеленговать сигналы управления БПЛА для определения местоположения оператора. В «Ростехе» подчеркнули, что «Защиту» можно использовать для охраны уличных мероприятий.

«Серп-ВС5» обеспечивает подавление сигналов от спутника и пульта оператора на частотах от 900 мегагерц до 1,5 гигагерца. Отмечается, что все представленные системы помещаются в нескольких кейсах и переводятся в рабочий режим за 30 минут.

В ноябре стало известно, что холдинг «Росэлектроника» разработал компактный комплекс противодействия БПЛА «Чистюля». Изделие подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра.

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      Даниил Иринин
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