«Высокоточные комплексы»: БМП-3 начали получать системы подавления дронов

Боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов. Об этом сообщает ТАСС на международном военно-морском салоне «Флот-2024», который прошел в Кронштадте, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

«В настоящее время БМП-3 оснащаются серийно системой локального подавления линий управления дронов», — сказали в компании.

Ранее агентство со ссылкой на «Высокоточные комплексы» сообщило, что боевые машины пехоты БМП-2 и боевые машины десанта БМД-4 оснастили маскировочным комплексом «Накидка».

Также в июне госкорпорация «Ростех» заявила, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами «Накидка».