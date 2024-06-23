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03:43, 23 июня 2024Наука и техника

Российские боевые машины оснастили «Накидками»

ТАСС: БМП-2 и БМД-4 оснастили маскировочным комплексом «Накидка»

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские боевые машины пехоты-2 (БМП-2) и боевые машины десанта-4 (БМД-4) оснастили маскировочным комплексом «Накидка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в структуру корпорации «Ростех».

Отмечается, что «Накидка» сделана из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Комплекс обеспечивает снижение теплового излучения машин, из-за чего их сложнее обнаружить.

«Это особенно актуально в ночное время, когда тяжелые дроны, получившие в войсках прозвище "Баба-яга", вылетают на охоту, а видеть им в темноте помогают тепловизоры. Понятно, что такой "маскхалат" необходим любой технике в зоне проведения СВО», — рассказали в холдинге.

В настоящее время, кроме БМП-3, «Накидками» оснащается и другая бронетехника холдинга, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что судостроительный завод «Пелла» совместно с объединением «Сплав» разработал проект быстроходного десантного катера 03160Э «Раптор 2.0», который можно вооружить реактивными системами залпового огня (РСЗО).

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      Марина Совина
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