В России разработали проект десантного «Раптора» с РСЗО

Завод «Пелла» разработал проект десантного катера «Раптор 2.0» с РСЗО

Судостроительный завод «Пелла» совместно с объединением «Сплав» разработал проект быстроходного десантного катера 03160Э «Раптор 2.0», который можно вооружить реактивными системами залпового огня (РСЗО). Об этом начальник конструкторского отдела предприятия Юрий Данекин сообщил ТАСС.

«Нами представлен концепт-проект модернизированного "Раптора", который детально проработан и готов к серийному выпуску, если поступит заказ от Минобороны», — сказал он на полях Международного военно-морского салона «Флот-2024».

Десантный ударный катер сможет нести две пусковые установки РСЗО. Данекин отметил, что преимущества базового «Раптора» сохранили в модернизированной версии. «Раптор 2.0» получил китайский движитель. Из-за новых агрегатов длину катера увеличили на 1,5 метра, что хорошо сказалось на его скоростных характеристиках. Силовая установка с двумя двигателями обеспечивает «Раптору» максимальную скорость более 50 узлов.

В арсенал катера войдет новый гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал» с крупнокалиберным пулеметом «Корд», два пулемета калибра 7,62 миллиметра, системы обнаружения лазерного излучения и постановки пассивных помех.

В августе 2023 года стало известно, что НПО «Электромашина» разработало корабельный модуль «Нарвал», предназначенный для борьбы с морскими и воздушными дронами. Прицельный комплекс модуля оснащен тепловизором, дневной камерой и лазерным дальномером.