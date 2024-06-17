«Ростех» поставил ВС России новую партию БМП-3

«Ростех»: ВС России поставлена новая партия БМП-3

«Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам (ВС) России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Новые машины оснащены комплексами допзащиты — противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами «Накидка». Последние предназначены для снижения видимости БМП-3 в инфракрасном и радиолокационном спектрах.

В мае госкорпорация сообщила, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск боевых бронированных машин по гособоронзаказу на 20 процентов.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российский производитель БМП — «Курганмашзавод» — получит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года.