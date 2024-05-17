В России увеличили выпуск БМП-3

«Курганмашзавод» на 20 процентов увеличил выпуск бронемашин

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») увеличил выпуск боевых бронированных машин по гособоронзаказу на 20 процентов. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Речь идет о производстве особо востребованной легкобронированной техники, например БМП-3. Также начиная с апреля 2024 года завод начал отгружать БМД-4М», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что все машины оснащают комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и козырьками для защиты верхней полусферы.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года «Курганмашзавод» получит более 600 единиц нового оборудования, которое позволит нарастить производственные мощности.

В мае «Курганмашзавод» поставил Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты и боевые машины десанта БМД-4М. БМП получили комплекты средств снижения заметности «Накидка».