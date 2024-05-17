Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 17 мая 2024Наука и техника

В России увеличили выпуск БМП-3

«Курганмашзавод» на 20 процентов увеличил выпуск бронемашин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») увеличил выпуск боевых бронированных машин по гособоронзаказу на 20 процентов. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Речь идет о производстве особо востребованной легкобронированной техники, например БМП-3. Также начиная с апреля 2024 года завод начал отгружать БМД-4М», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что все машины оснащают комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и козырьками для защиты верхней полусферы.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Ранее стало известно, что до конца 2024 года «Курганмашзавод» получит более 600 единиц нового оборудования, которое позволит нарастить производственные мощности.

В мае «Курганмашзавод» поставил Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты и боевые машины десанта БМД-4М. БМП получили комплекты средств снижения заметности «Накидка».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

      Соратник Кадырова заявил о возвращении в семью сбежавшей от насилия чеченки

      В Госдуме высказались о судьбе маленьких студий в России

      В России увеличили выпуск БМП-3

      В Германии признали провал политики страны по Украине

      Подполье сообщило о задерживающих жителей Херсона военкомах

      Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

      Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе

      Военные ВСУ массово сдались в плен российским бойцам под Харьковом

      Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше