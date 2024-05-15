Российский производитель БМП получит новое оборудование

«Курганмашзавод» получит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года

Российский производитель боевых машин пехоты (БМП) — «Курганмашзавод» — получит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

Там отметили, что в 2024 году заканчивается реализация инвестиционного проекта, благодаря которому на предприятии нарастят производственные мощности. Речь идет, в частности, о сварочном, механообрабатывающем, заготовительном, кузнечно-прессовом и термическом оборудованиях.

Параллельно на заводе проводится обновление производственных помещений — модернизируются электрика, вентиляция, полы, оконные блоки.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Курганмашзавод» поставил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты и боевые машины десанта БМД-4М.