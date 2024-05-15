Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:29, 15 мая 2024Наука и техника

Российский производитель БМП получит новое оборудование

«Курганмашзавод» получит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Российский производитель боевых машин пехоты (БМП) — «Курганмашзавод» — получит более 600 единиц нового оборудования до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

Там отметили, что в 2024 году заканчивается реализация инвестиционного проекта, благодаря которому на предприятии нарастят производственные мощности. Речь идет, в частности, о сварочном, механообрабатывающем, заготовительном, кузнечно-прессовом и термическом оборудованиях.

Параллельно на заводе проводится обновление производственных помещений — модернизируются электрика, вентиляция, полы, оконные блоки.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Курганмашзавод» поставил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты и боевые машины десанта БМД-4М.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше