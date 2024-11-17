Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о намерении поставить Киеву ракеты Taurus

Хабек заявил, что в случае избрания канцлером ФРГ поставит Киеву ракеты Taurus

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек заявил, что в случае избрания главой правительства разрешил бы поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ARD.

Журналисты поинтересовались, скорректировал ли бы политик решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать такие ракеты Киеву.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил Хабек.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие. Дипломат не стала прямо указывать на немецкие крылатые ракеты Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву подобные вооружения.