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22:19, 17 ноября 2024Мир

Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

Axios: Трамп рекордно назначил 12 министров за 12 дней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства. Об этом написал портал Axios.

В частности, Трамп назначил 12 человек министерские посты за 12 дней после выборов. Отмечается, что он сделал это быстрее в пять раз, чем действующий президент США Джо Байден.

«Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом», — подчеркнул декан Школы бизнеса Американского университета Дэвид Марчик.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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