Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:03, 17 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

Украинский пленный Дунякин рассказал о дезертирстве сослуживцев в ходе обучения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Во время обучения после мобилизации пять из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали. Об этом рассказал пленный Денис Дунякин в беседе с РИА Новости.

По его словам, мобилизованные жили в палатках в лесу. Во время обучения они нашли магазин неподалеку, что помогло некоторым из них сбежать.

«Бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — рассказал Дунякин.

Пленный уточнил, что тоже пытался сбежать под предлогом похода в магазин, однако по пути на остановку его остановили другие военные и вернули в расположение. За это мобилизованному объявили выговор.

Ранее пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко рассказал, что бойцов ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют выполнять «самую черную работу».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Си Цзиньпин оценил Тайваньский вопрос

      В Германии заявили о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

      В США объяснили поражение Харрис на выборах

      Самая красивая девушка России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

      Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

      В США оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Ученые заявили о замедлении движения северного магнитного полюса в сторону России

      В США признали успехи ВС России в зоне СВО

      Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше