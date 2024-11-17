Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

Украинский пленный Дунякин рассказал о дезертирстве сослуживцев в ходе обучения

Во время обучения после мобилизации пять из 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали. Об этом рассказал пленный Денис Дунякин в беседе с РИА Новости.

По его словам, мобилизованные жили в палатках в лесу. Во время обучения они нашли магазин неподалеку, что помогло некоторым из них сбежать.

«Бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — рассказал Дунякин.

Пленный уточнил, что тоже пытался сбежать под предлогом похода в магазин, однако по пути на остановку его остановили другие военные и вернули в расположение. За это мобилизованному объявили выговор.

Ранее пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко рассказал, что бойцов ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют выполнять «самую черную работу».