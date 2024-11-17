В Госдуме назвали снятие запрета на удары вглубь РФ местью Трампу от Байдена

Белик: разрешение Байдена бить вглубь РФ является местью Трампу

Снятие запрета для Украины на удары вглубь РФ американским оружием является местью уходящего президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что действующий американский лидер мстит «за поражение демократов на выборах», оставляя Трампу «негативный переговорный багаж». «Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», — отметил депутат.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.