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23:12, 17 ноября 2024Мир

В Госдуме назвали снятие запрета на удары вглубь РФ местью Трампу от Байдена

Белик: разрешение Байдена бить вглубь РФ является местью Трампу
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Снятие запрета для Украины на удары вглубь РФ американским оружием является местью уходящего президента США Джо Байдена победившему на выборах Дональду Трампу, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что действующий американский лидер мстит «за поражение демократов на выборах», оставляя Трампу «негативный переговорный багаж». «Перед своим уходом Байден плеснул бензина в пламя войны, и запомнится этим в истории», — отметил депутат.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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