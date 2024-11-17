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01:33, 17 ноября 2024Мир

В Китае заявили о готовности работать с новой администрацией США

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил о готовности работать с новой администрацией США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с действующим президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин готов работать с новой администрацией выигравшего выборы президента Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил о готовности работать с новой администрацией США. Он подчеркнул, что Пекин стремится поддерживать коммуникацию с Вашингтоном, а также намерен двигаться «к переходу китайско-американских отношений на благо двух народов».

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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