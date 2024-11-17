В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую из-за ударов вглубь РФ

Тейлор-Грин: Байден пытается развязать третью мировую, разрешая удары вглубь РФ

Президент США Джо Байден, покидая свой пост, пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь РФ американским оружием, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она подчеркнула, что американский народ, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, показал, что не хочет «финансировать или вести иностранные войны». «Мы хотим решать наши собственные проблемы», — отметила политик.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.