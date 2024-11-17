Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 17 ноября 2024Мир

В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую из-за ударов вглубь РФ

Тейлор-Грин: Байден пытается развязать третью мировую, разрешая удары вглубь РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент США Джо Байден, покидая свой пост, пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь РФ американским оружием, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она подчеркнула, что американский народ, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, показал, что не хочет «финансировать или вести иностранные войны». «Мы хотим решать наши собственные проблемы», — отметила политик.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Куда Киев планирует нанести первые удары?

      Министр экономики рассказал о действиях российского правительства против инфляции

      Кадыров рассказал об отправке еще одной группы добровольцев в зону СВО

      Байдена обвинили в эскалации на Украине

      Байден отказался комментировать разрешение наносить удары по России

      Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России

      Минобороны ФРГ заявило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине

      Зеленский прокомментировал разрешение ВСУ бить вглубь России

      В команде Трампа высказались о решении Байдена об ударах по России

      В Совфеде предрекли полную утрату государственности Украины из-за ударов вглубь РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше