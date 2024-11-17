В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую из-за ударов вглубь РФ

Президент США Джо Байден, покидая свой пост, пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь РФ американским оружием, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.
Она подчеркнула, что американский народ, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, показал, что не хочет «финансировать или вести иностранные войны». «Мы хотим решать наши собственные проблемы», — отметила политик.
Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.