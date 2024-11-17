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08:36, 17 ноября 2024Мир

В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

Остин отказался комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отказался комментировать вопрос журналистов о гипотетической возможности размещения гиперзвукового оружия на территории Австралии или Японии. Об этом написал ТАСС.

Во время пресс-конференции в австралийском Дарвине Остина спросили, могут ли Штаты в будущем взять на себя обязательства по размещению гиперзвукового оружия в Австралии или Японии. «На сегодняшний день у нас нет никаких объявлений по поводу гиперзвукового оружия», — отметил глава Пентагона.

Кроме того, он уточнил, что США сделают все от них зависящее для реализации сделки в рамках американо-британо-австралийского альянса AUKUS. Так, в Вашингтоне обещали поставить Канберре три атомных подводных лодки класса Virginia.

В начале ноября стало известно, что только одна боеспособная подлодка Collins осталась в эксплуатации ВМФ Австралии. Другие же пять субмарин остановлены для срочного ремонта или модернизации. Как написали СМИ, в последнее время австралийский подводный флот «столкнулся с такой проблемой, как беспрецедентная коррозия корпусов лодок».

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает в том числе обмен информацией и передовыми военно-техническими разработками.

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