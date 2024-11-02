В распоряжении ВМФ Австралии осталась всего одна боеспособная подлодка

ABC: в распоряжении ВМФ Австралии осталась лишь одна боеспособная подлодка

Лишь одна боеспособная подлодка Collins осталась в эксплуатации ВМФ Австралии. Другие пять субмарин остановлены для срочного ремонта или модернизации, информирует вещательная корпорация ABC.

Отмечается, в последнее время австралийский подводный флот «столкнулся с такой проблемой, как беспрецедентная коррозия корпусов лодок». Журналисты со ссылкой на Минобороны страны отметили, что две субмарины Collins национального ВМФ сейчас стоят в доке, ожидая завершения техобслуживания, а еще три остановлены для проведения плановых ремонтных работ. Только одна подлодка может быть выведена в море, но лишь в случае крайней необходимости, сказано в материале.

При этом в Министерстве обороны Австралии сообщили, что у ВС есть «более одной лодки в наличии» для проведения операций «в случае крайней необходимости». В ведомстве заверили, что поддерживается установленный правительством уровень «оперативной готовности подводных лодок». Однако в Минобороны отказались сообщить точное количество боеспособных субмарин.

Ранее стало известно, что Австралия понадеялась на получение атомных подводных лодок от США, несмотря на сокращение Вашингтоном финансирования производства военных судов. До этого руководство Соединенных Штатов заподозрили в срыве сделки по продаже Австралии атомных подводных лодок в рамках AUKUS. В частности, Вашингтон сократил заказы на новые суда в своем последнем оборонном бюджете, что поставило под вопрос выполнение обязательств перед Канберрой.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает в том числе обмен информацией и передовыми военно-техническими разработками.