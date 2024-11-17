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17:22, 17 ноября 2024Россия

В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП при побеге от полиции

Mash: в Жуковском мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП при побеге от полиции
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

В Подмосковье мужчина напал на водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям Telegram-канала, инцидент произошел в Жуковском. Гражданин набросился на водителя маршрутки, после чего выгнал из салона всех пассажиров и угнал общественный транспорт. Далее он устроил побег сразу от нескольких машин полиции.

В результате угонщик вылетел на повороте на полосу встречного движения, передает Mash. Там он врезался в Kia. По предварительным данным, водитель иномарки в результате ДТП отделалась легким испугом.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль Lifan и перевозивший 15 детей автобус. ДТП произошло в Лужском районе на трассе Луга — Оредеж.

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