В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП при побеге от полиции

В Подмосковье мужчина напал на водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По сведениям Telegram-канала, инцидент произошел в Жуковском. Гражданин набросился на водителя маршрутки, после чего выгнал из салона всех пассажиров и угнал общественный транспорт. Далее он устроил побег сразу от нескольких машин полиции.
В результате угонщик вылетел на повороте на полосу встречного движения, передает Mash. Там он врезался в Kia. По предварительным данным, водитель иномарки в результате ДТП отделалась легким испугом.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль Lifan и перевозивший 15 детей автобус. ДТП произошло в Лужском районе на трассе Луга — Оредеж.