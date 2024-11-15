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12:24, 15 ноября 2024Россия

В российском регионе автобус с детьми попал в ДТП

В Лужском районе Ленобласти перевозивший 15 детей автобус попал в ДТП
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Лужском районе Ленинградской области автобус, перевозивший 15 детей, попал в ДТП, передает 78.ru.

По сведениям телеканала, авария произошла на трассе Луга — Оредеж. Легковой автомобиль Lifan столкнулся с автобусом. В транспорте помимо школьников находился сопровождающий взрослый.

Дети травм не получили, в больницу попали только водитель и сотрудник школы. Следственный комитет начал проводить проверку.

До этого сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 18 человек. Тогда водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось.

ЖЗЛ
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