В российском городе на секретном заводе нашли боеприпасы в танке

В Екатеринбурге рабочие оборонного секретного завода № 9 нашли боеприпасы в стволах танка, об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник пояснил, что на предприятие в российском городе прибыли саперы ОМОНа Росгвардии. Извлечь опасные предметы не удалось, отметил источник.
Было принято решение перевезти технику на специальный полигон, подчеркнул он. Специалистам удалось предотвратить взрыв.
В региональном управлении Росгвардии ситуацию пока не комментировали.
Ранее взрыв с последующим пожаром произошел на заводе в городе Рассказово Тамбовской области в результате попадания беспилотника.
По данным властей, тогда никто из сотрудников предприятия не пострадал. На заводе, который подвергся атаке, производили и хранили этиловый спирт.