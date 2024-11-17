В российском регионе из-за шторма без света остались несколько населенных пунктов

«Россети»: в Карелии из-за шторма без света остались несколько поселков

В Карелии из-за шторма без света остались несколько поселков в семи районах республики, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала компании «Россети Северо-Запад».

Из-за шквалистого ветра, снега с дождем и колебаний температуры обесточены населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах.

Над ликвидацией последствий непогоды работают 28 аварийных бригад. Сотрудникам приходится расчищать подходы к линиям электропередач от поваленных деревьев, действует особый режим, привлечены все силы и средства.

Энергетики работают круглосуточно, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

На прошлой неделе в Новосибирске шквалистым ветром сорвало крышу с пяти строений, в частности часть металлического настила снесло со здания Центрального сибирского ботанического сада в Академгородке. Аналогичная ситуация произошла во дворе многоэтажки на улице Крамского — куски кровли угодили на припаркованные внизу машины.

