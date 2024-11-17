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13:34, 17 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали серийного убийцу из 90-х

Shot: в Астрахани задержали серийного убийцу с многолетним стажем
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Астрахани задержали серийного убийцу-душителя с многолетним стажем. Его зовут Ваган Сафарян и на его счету минимум три жертвы, сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина, задержанный в возрасте 63 лет, начал совершать преступления еще в 90-х и продолжил в начале нулевых. В первый раз его задержали в 2004 году за убийство человека. Суд назначил ему 19 лет колонии строгого режима, но за усердную работу и хорошее поведение его освободили чуть раньше. Освободившись из колонии, Сафарян стал искать себе женщину для совместной жизни.

Однако оставаться на свободе длительное время мужчина не смог. Следствие выяснило, что он имеет отношение к убийству, произошедшему еще в 1998 году. Тогда проживающая в Астрахани семья (в составе которой были мать и дочь) оказалась задушена удавкой в собственной квартире, из которой также пропала наличность в размере 45 тысяч рублей. Теперь Сафаряна обвиняют в убийстве двух и более лиц.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала о влиянии типа личности на способность совершить преступление. Статистика указывает на то, что значительную часть злодеяний совершали экстраверты, сообщила она. Возможно, это связано с тем, что экстраверты более на виду и более читаемы, предположила специалист. В то же время среди серийных убийц было немало интровертов, напомнила эксперт в беседе с Пятым каналом.

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