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17:28, 17 ноября 2024Россия

В Ростовской области при пожаре сгорели двое детей

МЧС России: в Сальске при пожаре в доме сгорели двое детей
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Ростовской области при пожаре в частном доме сгорели два ребенка. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

По информации ведомства, инцидент произошел в Сальске. Огонь охватил здание, в котором без присмотра родителей находились мальчики в возрасте двух и четырех лет. В момент начала пожара отец детей был во дворе.

«Увидев огонь, мужчина вынес детей на улицу, но было поздно. Пожарного извещателя в доме не было, он бы запищал о задымлении», — уточнили в МЧС России.

Пламя распространилось в здании на площади 15 квадратных метров. Для его тушения на место были направлены 12 спасателей с тремя единицами техники.

Ранее стала известна причина пожара в доме помощи женщинам в подмосковном Одинцово. Как рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области, возгорание произошло из-за сломанного электрообогревателя.

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