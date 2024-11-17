В Словакии назвали условие для достижения мира на Украине

Словацкий депутат Мажгут: мир на Украине будет вместе с Россией, а не против нее

Ян Мажгут, депутат парламента Словакии и советник действующего премьер-министра страны Роберта Фицо, назвал условие для достижения мира на Украине. По его мнению, это может произойти не против России, а только вместе с ней, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, все мировые лидеры должны осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против России», — подчеркнул политик.

Он призвал к дипломатическим переговорам между Европой, США и Москвой для восстановления мирных взаимоотношений.

Ранее Мажгут заявил, что в действительности специальная военная операция на Украине идет между Россией и США, и поэтому Москве и Вашингтону необходимо провести мирные переговоры.

