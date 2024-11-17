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21:07, 17 ноября 2024Мир

В Словакии назвали условие для достижения мира на Украине

Словацкий депутат Мажгут: мир на Украине будет вместе с Россией, а не против нее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Ян Мажгут, депутат парламента Словакии и советник действующего премьер-министра страны Роберта Фицо, назвал условие для достижения мира на Украине. По его мнению, это может произойти не против России, а только вместе с ней, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, все мировые лидеры должны осознать, что мир может быть достигнут только с Россией, а не против России», — подчеркнул политик.

Он призвал к дипломатическим переговорам между Европой, США и Москвой для восстановления мирных взаимоотношений.

Ранее Мажгут заявил, что в действительности специальная военная операция на Украине идет между Россией и США, и поэтому Москве и Вашингтону необходимо провести мирные переговоры.

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