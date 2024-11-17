В Словакии призвали восстановить диалог с Россией

Евродепутат от Словакии Блага призвал восстановить диалог с Россией

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Блага призвал восстановить диалог с Россией и подчеркнул, что верит в хорошие отношения с Москвой. Он отметил, что высоко ценит свою встречу с зампредом Совета безопасности (СБ РФ) Дмитрием Медведевым. По словам депутата, невозможно говорить о мире с Россией, оборвав с ней все связи.

«Самое время начать мирный диалог. И да, я верю в диалог, верю в дипломатию, верю в мир. И верю в хорошие отношения с Россией», — заключил политик.

Ранее Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики. «С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике», — сказал он.

