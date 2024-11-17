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23:28, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Совфеде предрекли полную утрату государственности Украины из-за ударов вглубь РФ

Клишас: Украина может утратить государственность из-за ударов вглубь РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: United States Army / Reuters

Снятие запрета на удары Украиной вглубь российской территории американским оружием является очень высоким уровнем эскалации, заявил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

По его мнению, это решение может закончиться «полной утратой остатками Украины своей государственности».

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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