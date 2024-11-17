В США назвали причину запрета на охрану Байдена будущему шефу Пентагона

WSJ: будущему шефу Пентагона Хегсету запретили охранять Байдена из-за татуировки

Питу Хегсету, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост шефа Пентагона, запретили охранять действующего американского лидера Джо Байдена на его инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок. Такую причину назвало издание Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

«За несколько дней до инаугурации Джо Байдена в 2021 году старший сержант Национальной гвардии ДеРико Гейтер получил, по его словам, тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Пите Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии», — сообщается в статье.

По данным источников, письмо Гейтеру направил бывший коллега Хегсета, к нему была прикреплена фотография майора без рубашки, на бицепсе у него виднелась тату с надписью Deus Vult («Этого хочет Бог» или «Воля Божья»), в другом месте — тату в виде иерусалимского креста. Гейтер признался изданию, что его обеспокоила в первую очередь татуировка с надписью, так как подобный девиз можно расценить как «инсайдерскую угрозу» в соответствии с воинским уставом.

Deus Vult — такой лозунг выкрикивали христиане во время провозглашения первого крестового похода римским папой Урбаном II на Клермонском соборе в 1095 году. Клич пользовался популярностью и в годы похода Готфрида Бульонского с крестоносцами.

Гораздо позднее девиз адаптировали под интернет-мем, он стал активно использоваться сторонниками Трампа в период президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об угрозе демократии. При этом он признал результаты голосования и с уважением отнесся к выбору американцев.