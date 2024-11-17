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07:39, 17 ноября 2024Мир

В США заявили о праве России диктовать условия прекращения конфликта

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале журналистки Рэйчел Блевинс заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной.

Он заявил, что «Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта». По его мнению, наиболее выгодным для Соединенных Штатов будет как можно скорее это признать и поставить точку. Он подчеркнул, что это поможет создать новые рабочие отношения между сторонами и показать Москве, что администрация избранного президента США Дональда Трампа «настроена серьезно».

Риттер добавил, что после того, как конфликт будет исчерпан, можно будет приняться за смягчение последствий. По его словам, Трамп действительно задумывается над тем, чтобы поспособствовать завершению конфликта.

Ранее Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.

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