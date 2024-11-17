Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной

Бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале журналистки Рэйчел Блевинс заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной.

Он заявил, что «Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта». По его мнению, наиболее выгодным для Соединенных Штатов будет как можно скорее это признать и поставить точку. Он подчеркнул, что это поможет создать новые рабочие отношения между сторонами и показать Москве, что администрация избранного президента США Дональда Трампа «настроена серьезно».

Риттер добавил, что после того, как конфликт будет исчерпан, можно будет приняться за смягчение последствий. По его словам, Трамп действительно задумывается над тем, чтобы поспособствовать завершению конфликта.

Ранее Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.