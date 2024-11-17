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00:22, 17 ноября 2024Мир

В США назвали возможного нового главу Минтранса

Reuters: Трамп может назначить экс-директора по развитию Uber главой Минтранса
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на пост главы Минтранса бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла. О возможном назначении сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Майкл знаком с предпринимателем Илоном Маском через социальные сети. Кроме того, кандидатуру экс-топ-менеджера Uber поддержали представители технологических компаний.

Другими кандидатами на пост являются член Палаты представителей от штата Миссури Сэм Грейвс, уходящий представитель-республиканец Луизианы Гаррет Грейвс и бывший представитель Висконсина Шон Даффи.

Ранее Трамп назначил пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Он отметил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как высокоэффективный связист».

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