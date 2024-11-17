В США опровергли передачу Байденом посланий Си Цзиньпину от Трампа

В Вашингтоне заявили, что Байден не передавал Си Цзиньпину послания от Трампа

Президент США Джо Байден не передавал председателю Китая Си Цзиньпину на встрече в столице Перу Лиме посланий от Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник американского главы по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга, пишет ТАСС.

По его словам, Байден также не получал никаких посланий для Дональда Трампа от председателя КНР. «Ответ — нет. Президент Байден не являлся звеном для передачи посланий в том или другом направлении», — ответил Салливан на вопросы журналистов.

Кроме того, президент Байден не прогнозировал на нынешней встрече с Си Цзиньпином, что произойдет в китайско-американских отношениях после инаугурации Трампа. Он по-настоящему концентрировался на том факте, что идет передача полномочий следующему американскому президенту и его окружению, добавил Джейк Салливан.

Ранее Джо Байден рассказал, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества, добавил политик.

До этого стало известно, что Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу,16 ноября.