Профессор Миршаймер: Байден хочет переложить вину за поражение Украины на Трампа

Администрация действующего американского президента Джо Байдена вознамерилась переложить вину за проигрыш Уераины в конфликте с Россией на избранного президента США Дональда Трампа. Неминуемое падение республики испортит политику будущий срок в качестве главы государства, для этого демократы планируют до конца активно финансировать Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Duran.

«Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении», — подчеркнул политолог. По его словам, демократы делают все, чтобы Вооруженные силы республики (ВСУ) продержались в зоне боевых действий до 20 января.

Профессор полагает, что завершение украинского кризиса на базовых условиях Москвы, а именно при полном нейтралитете республики и признании новых регионов и Крыма территорией РФ -— не в интересах Трампа. Не способствуют решению проблемы и воинствующие политики — «ястребы», которых избранный президент назначил в свою администрацию.

«Я думаю все решится на поле боя. В конце концов, мы получим замороженный конфликт, который приведет к нескончаемым проблемам в ближайшем будущем», — предрек Мирщаймер.

Ранее депутат бундестага Германии Райнер Ротфус выразил мнение, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин после недолгих переговоров смогли бы договориться о нейтральности Украины. Американский политик использовал бы аргумент, от которого отказался Байден — «гарантии нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», предположил он.