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23:16, 16 ноября 2024Мир

В Германии заявили о возможности найти решение по Украине

Депутат Ротфус Трамп и Путин могли бы найти решение по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Победивший на выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин после недолгих переговоров смогли бы договориться о нейтральности Украины. Такое мнение высказал депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус, пишет РИА Новости.

«После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден — гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда», — отметил политик.

Ротфус предложил создать новую структуру безопасности, «которая включала бы в себя Евразию и оставила бы в стороне США, и тогда мы могли бы жить в мире». При этом он добавил, что Дональд Трамп в одиночку не сможет завершить конфликт, для этого всему Западу нужно прекратить поставки вооружений Украине.

Ранее бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Россия может сделать победившему на выборах президента США Дональду Трампу по крайней мере три уступки. В частности, уступкой может стать предложение РФ со стороны Штатов допустить вступление Украины в НАТО, которое будет «отложено на неопределенный срок».

В свою очередь, издание The Hill написало, что Дональд Трамп симпатизирует Владимиру Путину, но с презрением относится к его украинского коллеге Владимиру Зеленскому. Издание полагает, что республиканец может сократить помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.

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