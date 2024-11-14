Экс-замгенсека НАТО Геттемюллер: Россия может сделать Трампу три уступки

Россия может сделать победившему на выборах президента США Дональду Трампу по крайней мере три уступки. Их предположила бывший замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для The Financial Times (FT).

В качестве одной из уступок она привела описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны, где «территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным». По ее словам, эту формулировку США может использовать для прекращения огня на Украине, отметив, что «раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный».

По ее мнению, еще одной уступкой может стать предложение России со стороны допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределенный срок». Она отметила, что никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования ЕС и НАТО. Геттермюллер добавила, что «Россия может быть уверена, что никаких внезапных сюрпризов не будет, поскольку такие процессы медленные».

Третьей уступкой, которую Россия якобы может предоставить США, экс-замгенсека альянса назвала переговоры по стратегической ядерной стабильности. Она резюмировала, что Россия готова пойти на некоторые уступки, но только если они будут тщательно продуманные.