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09:24, 14 ноября 2024Мир

В США указали на подвох в теплых словах Трампа о Путине

Экс-посол США в НАТО Волкер: Трамп хорошо отзывается о Путине ради сделки
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине ради того, чтобы заключить с ним сделку. На подвох в высказываниях Трампа указал бывший посол США в НАТО Курт Волкер, передает WSJ.

По словам Волкера, хорошие слова избранного американского лидера в адрес Путина являются частью переговорной стратегии. Экс-посол в НАТО добавил, что поведение Трампа вызвано тем, что он «хочет заключить сделку», в связи с чем избегает негативных высказываний о российском лидере.

«Если посмотреть на его первый срок, то он очень тепло отзывался о Путине. В то же время он отменил эмбарго на поставки оружия на Украину, выгнал русских из Сан-Франциско (закрыл консульство России — прим. «Ленты.ру») и назвал это шпионской операцией», — заявил Волкер.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп симпатизирует Путину, но с презрением относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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